Primers grups valencians confirmats per al Viña Rock 2018

Fa uns dies l’organització delva fer públic el primer avançament del cartell de l’edició d’enguany. El festival, que se celebrarà els dies 28, 29 i 30 d’abril a(Albacete) comptarà amb la presència d’alguns grups valencians dalt de l’escenari. D’aquesta primera confirmació s’ha de destacar. Els quatre formen part del primer tast d’un cartell en què segur hi haurà més representants de la nostra terra.El vídeo oficial de l’any passat va ser publicat fa escasos tres dies. En ell es pot contemplar el gran ambient que, any rere any, es respira a la localitat manxega. Los de Marras i Mafalda participen en la banda sonora d’aquesta peça audiovisual.Les entrades ja estan a la venda, premeu ací per a accedir a la plataforma de venda