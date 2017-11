Plantem-nos contra la intolerància. No pot tornar a ocórrer

Ja feia un temps que pensàvem obrir una finestra d’opinió a la revista. Ha arribat el moment, no ens podem quedar callats davant els gravíssims fets que es produïren ahir a. Volem condemnar la intolerància i mostrar la nostra repulsa a l’agressió que van patir els manifestants de la marxa del 9 d’octubre a càrrec de diversos. No ens enganyem, la violència per part de—entre altres— no és nova. El que és tremendament alarmant és la magnitud de l’atac que han dut a terme enguany, amb la impunitat posterior per part de les autoritats de l’Estat. Van rebentar des del principi (Plaça de Sant Agustí) la manifestació i el cos de molts assistents. Tot amb la condescendència de la. Ahir molta gent de pau va viure en primera persona la cruesa del feixisme. Manifestants i professionals de la informació van rebre ser atacats. Per haver-ho permés i no estar detingut a hores d’ara cap dels agressors, demanem la dimissió immediata del Delegat del Govern,En aquest vídeo es veu com el grup d’ultres seguia per darrere, a escasos metres, la marxa del 9 d’octubre. La policia no va fer res per a impedir-ho.

VLC manifestacion C Colon@PabloMM pic.twitter.com/gmpJGHAVFI



— Así.Si (@SiAixi) 9 de octubre de 2017









Dimissió de Moragues

Els agressors es descaren, sense problemes

Unió enfront de la intolerància de l’extrema dreta

Falta de mitjans propis que informen des del periodisme d’ací

Lava facilitar la feina als feixistes. S’ha de ser clar en aquesta qüestió. Ahir la policia espanyola no va complir amb el seu deure de vetllar per la seguretat ciutadana i pels drets de la població (el de manifestació per exemple). Un desplegament adequat i amb altra actitud cap als intolerants de la contra-manifestació il·legal hauria evitat el que ahir va passar a. Però a posteriori, l’actuació policial encara és més lamentable. Coneixen vostés la xifra de detinguts per les pallisses d’ahir? 0. O en lletra, zero. Hui dia els carrers estan plens de càmeres. Així que des d’ací instem al, lai les forces de l’ordre a rectificar i perseguir els autors de l’orgia de violència feixista d’ahir.Ens allunyem unes hores dels brutals fets ocorreguts a la vesprada per a parlar de la. Els feixistes van ocupar un lloc privilegiat enfront de la porta de l’(on comença i acaba l’acte). Des d’allà van proferir tota una sèrie de càntics que en qualsevol context deurien ser motiu de detenció.Potser pensàvem que amb el canvi polític alaquestes manifestacions anirien a menys. No ha sigut així. El feixisme està molt present a la nostra terra i fins i tot, bastant acceptat per una part de la població. Ho demostra el fet que pogueren estar ahir tranquil·lament, a la processó cívica, fent apologia del terrorisme i del nazisme.La unió dels valencians es fa ara més important que mai. En els últims mesos (especialment les darreres setmanes), estem comprovant com creix l’actitud violenta i intolerant del nacionalisme espanyol. Nacionalisme violent espanyol que, per cert, s’exerceix directament des del govern de l’Estat. La mateixa policia va exercir una violència totalment desproporcionada contra el poble català, pel simple fet de pensar diferent i reclamar el seu dret a votar i manifestar-se l’. Ahir, la Policia Nacional no va pegar, però va ser còmplice d’altre atac polític. Gràcies a la seua passivitat els feixistes pogueren fer una ‘feina’ que segurament a molts d’ells (dels policies) els hauria agradat dur a terme amb les seues pròpies mans. Aquests fets no poden quedar impunes per a ningú.És vital que els mitjans de comunicació informen i denuncien el que va passar ahir a. Els valencians ja hem fet moltes passes enrere com a poble en innombrables qüestions. Una de les més clares és la falta de mitjans públics propis per a informar a tota la ciutadania del que ahir va passar a València. Els mitjans espanyols ho faran, però amb una distància perillosa. Ahir per exemple,(LaSexta) comentava al final del seu programa especial sobre Catalunya que “la marxa del 9 d’octubre l’organitza normalment ‘Acció Valencianista“. No va ser l’única perla que va dir. Però sí la que més mostra la seua ignorància respecte de la realitat política valenciana (normal per altra banda). A continuació els adjuntem un tuit d’que ha sigut molt comentat en les últimes hores. Jutgen vostés quina imatge donen a Espanya certs mitjans del que va succeïr ahir.

Choque en Valencia entre sucios traidores perroflautas y un grupo de alegres jóvenes con respeto a Dios y a la Ley. pic.twitter.com/P7AfDFX7Iq



— Aquel Coche (@Aquel_Coche) 9 de octubre de 2017







No podem deixar que aquesta violència es normalitze i inclús s’institucionalitze. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana ahir va callar, i hui ha emés un comunicat, al voltant de les 12 hores, en el qual condemna la violència, “venga de donde venga” i ha mostrat el seu “ple suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat i la tasca que duen a terme”. Ahir ja van reaccionar alguns líders de Ciudadanos. PSPV, Compromís i Podemos van ser més enèrgics en la condemna.



Els que freqüenten les manifestacions com la marxa del 9 d’octubre saben que aquesta amenaça de la ultradreta sempre ha estat present, però no com ahir. Semblava que s’havia aconseguit arraconar en els últims anys a aquestes bandes criminals com España 2000 i Yomus. Emparats pel Govern d’Espanya estan eixint en estampida. Haurem d’estar molt units i actuant decididament per tal d’evitar que els arraconats siguem nosaltres, la gent de pau.