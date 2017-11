Qui ha dit que les dones no fan rap?

La llista d’Arkano

Dit i fet, el campió mundial del free-style en castellà ha visibilitzat algunes de les dones del rhythm and poetry. Un tuit del 29 de juny donà a conéixer a, valenciana de 25 anys que començà a escoltar rap i fer poesia als 12. Es va refugiar en la música pel seu entorn familiar i als 16 anys publicà la seua primera maqueta. Una altra de les dones que ha destacat Arkano ha estat, un duet valencià, però, afincades a Madrid. D’elles diu que li ha agradat «les lletres profundes i la musicalitat de les cançons». Des de Mataró (Barcelona), l’americanatambé es féu ressò de la crida al talent femení d’Arkano. De la rapera dominicana en destaca un dels seus temes, ‘Se lo que es’, amb una lletra força autobiogràfica que palesa les dificultats personals de l’autora. A través de Twitter, Arkano també mencionà la barcelonina,, rapera des del 2007. Per a donar-la a conéixer, adjuntà el videoclip del seu tema ‘Placebo’, primer tema que publicà del treball Monstruos. Deixem la península i ens movem a Tenerife: amb ‘Por eso digo’, aOna deixa clar a colp de rap que la dona no és el sexe dèbil.La llista de dones raperes continua, i és ben llarga:i un fum més que mereixerien també un espai entre estes limitades línies.