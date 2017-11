‘Massa Carabassa’ inicia la temporada amb noves seccions i col·laboradors

Noves seccions, col·laboradors i sortejos

Primers convidats a ‘Massa Carabassa’, La Fúmiga

Xavi Castillo també apadrina la tercera temporada

El programa radiofònicha tornat amb una nova temporada que arriba carregada de novetats. La primera, li han canviat el nom al programa. “La junta directiva ha decidit fer-ho”, bromejaven. La segona, el canvi d’imatge. Es pot apreciar per exemple en la foto que hi ha baix d’aquest article. Tercera: enguany emetran 60 minuts de programa setmanal en volta de la mitja hora d’abans, ja que la nova ràdio —— els ofereix la possibilitat de fer-ho. Per últim, han incorporat noves seccions i almenys un col·laborador que ja es va estrenar en el primer programa de la nova temporada,. Massa Carabassa s’emetrà, cada dimarts a les 18 hores, a través de Facebook Live perquè tothom puga veure i escoltar-lo des d’allà on estiga.Els membres de l’equip de Massa Carabassa han presentat un seguit de novetats, demostrat que han fet la feina aquest estiu. La gran novetat és l’aparició de Carquinyol, conegut pel seu canal de Youtube . En el primer programa ja se’l pot veure i escoltar durant una estona. ‘La paraula amagada, ‘Trocete’, ‘Vertader o fals?’, ‘El rànquing’ i ‘Agenda musical’. Aquestes són les seccions que van incloure en un primer capítol molt dinàmic. També sortegen quatre samarretes dea qui done ‘m’agrada’ a la publicació de Facebook Live del programa. I a més, durant el minut que va durar la publicitat van aprofitar per a llançar altre concurs entre els oients i espectadors. En aquesta ocasió plantejaven una pregunta. El primer en encertar-la va guanyar les baquetes del bateria de La Fúmiga.Els primers convidats de la tercera temporada van serdel grup. Durant el programa van parlar dels seus orígens al món de la xaranga, del passat i present del grup i van destacar l’actuació que faran aquest dissabte, per primera vegada, a la ciutat de. A més, van participar en un seguit de proves que els plantejaven els presentadors del programa.El còmic Xavi Castillo va entrar en directe per a parlar del seu espectacle, que demà, divendres 6 d’octubre representarà al. A banda d’això, l’alcoià va fer bromes sobre el nom del programa, i es va comprometre a acudir a l’estudi una vesprada.