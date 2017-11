El Mostra Viva projectarà més de 80 pel·lícules fins al 15 d’octubre

Cinema

Música

Mostra d’Escena i Circ

El Festival(MVM) va començar ahir, dijous 5 d’octubre, la cinquena edició. La programació està centrada en el, però també hi hauràentorn del Mediterrani. Les onze seus —repartides per— que tindrà el certamen, acolliran un total de 80 projeccions cinematogràfiques i 30 activitats culturals. En la present edició, MVM atorgarà un Pont del Mediterrani al millor llargmetratge, al millor curtmetratge i a la millor directora. Se sumaran al guardó que ja va rebre ahir, impulsor de les primeres Mostres del Mediterrani a València. La programació està oberta a tothom i és gratuïta , a continuació detallem alguns dels actes més destacats del festival.Hi ha tres seccions de concurs i altra de cícles. Els cícles que proposa l’organització del certamen són, entre altres. Pel que fa a les seccions de concurs, hi haurà una oficial de llargmetratges i curtmetratges i una especial. En aquest enllaç podeu accedir a tota la informació relativa al cinema del MVM. La música estarà molt present amb un fantàstic cartell del qual destaquem el concert de, que vindrà a València per a celebrar els seus 50 anys damunt de l’escenari. A banda d’aquesta actuació, el Palau de la Música acollirà a, i el. Als Jardins del Palau estaran. Mentre que a La Nau actuarà la. El grup valenciàestrenarà videoclip també durant la Mostra. Premeu ací per a consultar dates i horaris. Mostra d’Escena del Mediterrani col·labora amb, que també arriba a la seua cinquena edició i que contínua creixent: 3 setmanes de festival, en 3 espais diferents de la ciutat, oferint 19 activitats entre actuacions, tallers i projectes de. El MVM també inclou propostes pròpies del festival, amb nombrosos tallers per als més menuts.A banda de tot això, el Mostra Viva del Mediterrani tindrà activitats relacionades amb l’escritura, cinema per a xiquets, arts visuals i debats.El públic del festival podrà aportar llibres de cinema, DVDs i material escolar per a l’Escola de Formació Audiovisual dels campaments de Tindouf.