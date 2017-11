Es busquen figurants per a una pel·lícula que s’està rodant a Sueca

Requisits per a figurants

Atractiu repartiment

Rodatge en marxa a Sueca

es convertirà en plató de cinema d’ací a unes setmanes. L’equip de la pel·lículaha escollit diferents localitzacions de la localitat de la capital de la. Per a gravar diferents escenes necessiten figurants de pràcticament totes les edats, dels 18 als 70 anys. Els membres de l’equip asseguren que “no es necessita experiència prèvia, només entusiasme i disponibilitat el dia de la gravació”. Aquest thriller d’investigació serà l’òpera prima del director valenciàL’equip de la pel·lícula busca figurants d’entre 18 a 70 anys amb ganes de participar en el rodatge. Asseguren que “no és necessari tindre experiència prèvia, només entusiasme i disponibilitat el dia de la gravació”. Els i les interessades poden apuntar-se el divendres 6 d’octubre de 16 h a 22 h en un càsting que es farà al Casal Jove de Sueca El repartiment compta ambcom a actors més destacats. Però a més, també està integrat per. El Desentierro és una producció d’El Desentierro AIE i compta amb la coproducció de la catalana Abordar i l’argentina Aleph Media, la participació dei les ajudes del ICAA i CulturArts. Filmax distribuirà el film a Espanya i a altres països.El rodatge va començar la segona setmana de setembre, aprofitant els dies previs a la sega de l’arròs, amb la marjal daurada de Sueca com a escenari. És la primera pel·lícula que es rodarà íntegrament a València amb un equip tècnic gairebé al 100% valencià. El Desentierro estarà ambientada en l’època actual i en els temps de declivi de la ‘Ruta del Bakalao’, a mitjans dels anys 90.