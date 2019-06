Arriba la 8a edició del festival Som del Montseny, que va inaugurar-se el 2011 a Sant Esteve de Palautordera, i que, després de celebrar-se any rere any amb un públic fidel i a la seva nova ubicació emblemàtica de la masia Can Balmes, a Santa Maria de Palautordera, ja es considera un esdeveniment consolidat dins de l’escena musical montsenyenca de cada primavera. Des de l’edició de 2018, s’ha volgut aprofitar l’entorn inigualable, l’espai natural i les vistes al Montseny per convidar a un públic més divers i de totes les edats que vulgui gaudir també de música en directe; amb aquesta finalitat, s’ha avançat l’hora de començament a les 17 h. de la tarda i s’ha afegit un escenari. A més, l’entrada serà gratuïta pels menors de 18 anys. Aquest 2019, el festival començarà puntualíssim (conviden a la primera cervesa o refresc a tota aquella persona que arribi entre les 16 i les 17 h. per gaudir dels primers concerts de la tarda) amb una estrena: la nova formació del Combo Papayero, la banda formada per músics de la mítica Banda del Surdo, que obriran de manera festiva amb una combinació de ritmes llatins amb les distorisions del rock i el rap. Des de les 17 a les 3 h. de la matinada, es podrà sentir a la masia la música instrumental, sincopada i carregada d’improvisació de Los Sara Fontán, el missatge polític contundent amb l’energia del punk i el math rock de les Meconio, el folk inspirat en músiques d’arreu del món de Folk o Barbàrie, el post hardcore de Illinoise, Tano! o Mendra i la psicodèlia pop distorsionada dels Chaqueta de Chándal. Tot això acompanyat per alguna punxada del Guille Caballero i altres punxadiscos sorpresa i les instal.lacions visuals de LlumAlexandra. Aquest dissabte, gaudir de la música i la natura és 100% sinònim de Som del Montseny.