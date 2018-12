'Rap de la terra Vol. 1', el primer disc recopilatori de rap en llengua catalana, serà presentat en directe amb la participació de gairebé totes les persones implicades el proper divendres 11 de gener de 2019 a la carpa de la Festa Major del barri barceloní Sant Antoni. L’espectacle en qüestió constarà dels showcases de tots els grups o solistes participants. És a dir, cadascú d'aquests artistes interpretarà cançons pròpies, entre elles la que presenten al recopilatori. Tot plegat tindrà una durada d'unes 5 hores. Els horaris seran els següents:



- 20:00h: Obertura de portes + Sessió d'ScratchKlds

- 20:30h: Showcases dels grups i solistes (veure cartell)

- 23:30h: Sessió de DJ Svshi Kidd



L'ENTRADA ANTICIPADA té un cost de 5€ i LES 200 PRIMERES PERSONES que la comprin rebran una còpia física del disc com a obsequi. Correu que estan volant!



Els guanys seran destinats a recuperar les despeses de creació i fabricació del mateix, ja que el CD és 100% auto-editat. L’Aforament és limitat a 500 persones. L'entrada a taquilla valdrà 7€ i quedaran unes poques còpies físiques del CD per vendre a la taula de merxandatge.



* Cartell per Eloi de la Torre (@eloidelatorre)