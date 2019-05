La tercera edició del festival retorna amb força i dissemina la programació en el 17 i 18 de maig a preus reduïts. 6 euros per dia i un abonament de 10 euros per a gaudir del festival complet.



Si la primera edició del Pops Marítims va permetre acostar a València el que després han sigut les dues propostes més premiades per la crítica musical, com ara Maria Arnal i Marcel Bagés , o el fenomen de Rosalía entre d’altres, la segona va consolidar el festival com un espai destinat per a les altres músiques transportant-nos al mon de Dorian Wood, Pony Bravo o Anari. Aquesta edició trenca, com la realitat, amb el mon de lo fràgil i intangible per acostar-nos a la cruesa de les propostes més vibrants del panorama de les músiques indispensables. En resum 6 presentacions i una tornada inesperada.