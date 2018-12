Gran noche de Metal en la conocida sala Bóveda de Barcelona.



Abrirán la velada los sinfónicos Dreams of Agony, que siguen presentando su LP debut "A Forgotten Tale".



Los vampiros de Cain's Destiny llegan desde Alicante, presentando su último disco "eVa".



Cierran la noche los Rock/Metaleros Chalice of Souls con su último trabajo "Otherside" terminando su gira en el último concierto del 2018.



Donde conseguir las entradas disponibles en puntos de venta:



Discos Rocknella en Cornellà c/ Anoia nº3 local 2 (L5 Gavarra)

Pentagram Barcelona, Calle Sitges nº5 (L1 , L3, L2 parada Universitat o Cataluña está al lado de c/Tallers),

Online www.entradium.com



Lugar: Sala Bóveda (c/Roc Boronat, 33 - L4 Llacuna)

Fecha: 14 de Diciembre

Hora: 20:00

Entradas: 8€ Anticipada - 10€ Taquilla.