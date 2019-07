Tàrrega es prepara per celebrar de l’11 al 13 de juliol la 22a edició del Paupaterres - Festival Musical d’Estiu de Ponent, una de les cites culturals referents de l’estiu al territori. Organitzat per l’Associació Paupaterres i l’àrea municipal de Cultura amb suport de la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el certamen presenta una programació amb un ampli ventall estilístic: del pop-rock al rap'n'trap, sense oblidar les seves arrels situades en els sons mestissos, el folk o l’ska. Un total de 16 destacats grups i solistes del panorama musical actual conformen el cartell, amb noms propis com Oques Grasses, Lildami o La Sra. Tomasa. El Paupaterres potencia la presència del gènere femení a la programació i ofereix propostes artístiques liderades per dones com és el cas de Balkan Paradise Orchestra, Sandra Bautista, El Diluvi, Mabel Flores, la Cobla Catalana dels Sons Essencials, Mr Hyde o Tremenda Jauría. Entrada gratuïta fins les 22h.