Mafalda, aquest Halloween ens escoltaran



Anticapitalistes. Antifeixistes. Feministes. La música sempre és política, però amb Mafalda no hi ha mitges tintes.



Mafalda és un còctel de ska, funk, hardcore, punk, reggae, metal i hiphop. Amb el seu últim disc, La última vez que te escucho, s’han guanyat la confirmació en gairebé tots els grans festivals contestataris de l’estat.



Coherents en el seu missatge, imprevisibles en el so. Mafalda són activistes que utilitzen la música per deconstruir tot el que ens imposen des de que naixem.





Tremenda Jauría: reggaeton feminista, i del bo



Ja no val dir que l’electrònica llatina és mala música, ni que és masclista. Tremenda Jauría fan seva la cumbia, el reggaeton i el moombahton per muntar una festa política i combativa. Reggaeton feminista, i del bo.



Trenquen esquemes igual de fàcil que trenquen malucs. Amb poc més que un any de vida, ja han tocat en escenaris de tota la Península. El seu últim EP, Codo con codo, experimenta amb nous ritmes i sonoritats mentre manté dempeus la destral de guerra.



El proper 31 d’octubre tindrem a les dues bandes en directe a la Sala Razzmatazz 1. Som-hi!