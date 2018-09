MGMT és una de les bandes més representatives del pop electrònic i la psicodèlia de l’última dècada. La seva música ha sintonitzat amb les emocions d’una generació, que vol ballar i sentir alhora.



El proper 25 d’octubre els tindrem en directe a l’Hivernacle del Poble Espanyol. Ens presentaran el seu últim disc, Little Dark Age, una obra majúscula de psicodèlia electrònica i instrumental. Sentirem els hits que els han convertit en clàssics de l’escena, com Kids i Time to pretend.



Els anys 80 estan gelosos, i no és per a menys: la millor música dels 80 es fa ara. I és per culpa de MGMT.