Arpa i marimba per interpretar obres clàssiques i contemporànies



Blooming Duo, amb la unió de l’arpa i la marimba, constitueix una formació molt atractiva i original. Durant el concert el públic podrà escoltar un repertori variat, des de obres dedicades a altres duets d’arpa i marimba com Viaggio di una Bolla, una milonga amb aires de vals a Milonga en Scherzo o fins i tot, música per a videojocs amb Video Games Music for Harp and Marimba de Marc Timón.



Esther Pinyol · arpa i Ferran Carceller · percussió



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 22 d’octubre, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/qXFHHC

