Viva Suecia, el fenomen imparable de l'indie nacional



Hi ha grups que tenen el poder de transformar-nos, i sense dubte Viva Suecia és un d’ells.



Gairebé 100 concerts en 2017. Al 2018, han fet sold out a tots. Tenen una extensa gira de festivals al davant, i ja l’afronten com a caps de cartell. I tot això, amb només 3 anys de vida.



Neuman, indie i post rock amb el segell Paco Román



Paco Román és un músic total. A més de cantar amb una veu única, a més de compondre i escriure lletres i tocar diferents instruments, és productor de bandes de l’escena independent.



Neuman és el resultat d’anys de treball. Anys en què Paco Román ha viscut com un nòmada perseguint el seu somni musical. Durant els seus viatges, ha dormit molts cops en crashpads, llits temporals on dormir una sola nit. I Crashpad és el títol del seu últim àlbum.