La Maravillosa Orquesta Del Alcohol



Passió, honestedat i carretera. Aquesta és l’ètica de treball de la Maravillosa Orquesta del Alcohol, més coneguts com La M.O.D.A. I és quelcom que pots sentir fàcilment quan escoltes les seves cançons.



El grup burgalès torna al Cruïlla per partida doble. A l’estiu van actuar al Festival i, el proper 20 d’octubre, al Cruïlla de Tardor. No hi ha qui els pari: són un fenomen de masses per la facilitat que tenim d’identificar-nos amb les seves cançons, viscerals i sentides.



No ens cansem de la M.O.D.A. Serà un plaer veure’ls a l’Hivernacle del Poble Espanyol. No t’ho podem explicar, has de sentir-ho.





Animal



Milers de seguidors a les xarxes socials, més de 150 concerts amb un sol disc, milions de visualitzacions. Està clar que Animal s’ha consolidat com una de les apostes més fortes dels Països Catalans.



El septet barreja sonoritats pop, folk, rock, reggae i soul. Les seves cançons t’enganxen a l’instant i no et deixen anar fins que s’acaben. És la revifada del pop-folk català, del bon rotllo costumista amic dels Catarres.