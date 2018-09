Myles Sanko, també hi ha bon soul a Europa Myles Sanko es defineix a ell mateix com un autor que es diverteix creant. No hi ha dubte: ell compon, ell escriu les lletres, els ritmes i les melodies. Ell dissenya les seves pròpies portades i grava i edita els seus videoclips. Myles Sanko aterra a Barcelona convertit en ...

Myles Sanko es defineix a ell mateix com un autor que es diverteix creant. No hi ha dubte: ell compon, ell escriu les lletres, els ritmes i les melodies. Ell dissenya les seves pròpies portades i grava i edita els seus videoclips.



Myles Sanko aterra a Barcelona convertit en la nova sensació del soul-jazz britànic. Porta anys treballant amb els mateixos músics. Es coneixen, s’estimen i es diverteixen tocant junts. Per això els seus concerts son garantia d’èxit.



Ritmes d’hip-hop i amalgames de jazz? Sí. Línies de soul amb violins i chelos? També. El proper 19 d’octubre, vine al concert de Myles Sanko + The Excitements a l’Hivernacle del Poble Espanyol, perquè artistes de tant nivell són una raresa.





The Excitements, entra a la màquina del temps



Algun periodista comentava que The Excitements podrien haver nascut a Memphis a mitjans dels seixanta, gravar en la Motown i compartir cartell amb James Brown en alguna gira per Estats Units.



Tenim sort que The Excitements siguin d’aquí i ara: una banda de Barcelona que ens porta el millor de la música negra més arrelada. Això és soul i punt.



Construeixen els seus concerts sobre una poderosa estructura rítmica. Per sobre rugeixen les guitarres i tremolen els metalls, però al cim només hi ha una reina: la veu de Koko i els seus moviments hipnòtics.