Obres de Beethoven, Schnyder i Muczynsky



Aquesta formació inicia la seva trajectòria sota el mestratge del clarinetista Isaac Rodríguez al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Els membres d’aquest trio uneixen els seus camins gràcies al mecenatge de la Fundació de Música Ferrer-Salat, de la qual han sigut becaris durant els seus estudis. Interpretaran obres de Beethoven, Schnyder i Muczynsky.



Xabier Gullón · clarinet, Paula Sánchez · cello i Alba Llorach · piano



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 15 d’octubre, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/MCzm2a (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada