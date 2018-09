Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra



Emir Kusturica és probablement l’artista més important dels Balcans i un dels més rellevants d’Europa. És tan bon cineasta com músic, i aquesta última faceta és la que ens interessa per al Cruïlla de Tardor.



Ritmes country, marxes turques, trompetes gitanes, clàssics italians, sons d’Amèrica del Sud, bucles de tecno-pop, Balkan amb bases de punk, tradició gitana… L’estil de Kusturica és únic.



El tindrem en directe acompanyat de The No Smoking Orchestra, amb un nou àlbum i també amb les cançons de sempre. De moment, ja ha confirmat que tocarà la banda sonora d’alguna de les seves pel·lícules, com Gato negro, gato blanco i La vida es un milagro.





Barcelona Gipsy Balkan Orchestra



A la BGKO (Barcelona Gipsy Balkan Orchestra) no hi ha dos membres del mateix lloc. Ells són la vertadera música multiètnica, un grup de música klezmer i gitana amb sons d’Europa de l’Est.



Set nòmades que entenen la música balcànica com un estil que va més enllà de qualsevol frontera. Perquè allò que fa gran aquest gènere és, precisament, la gran varietat de cultures que el van crear.



BGKO es van convertir en un referent de la música balcànica a Barcelona, ciutat en la qual va néixer el projecte i on, en molt poc temps, va assolir fama internacional.



Ara els tenim de nou a la ciutat on tot va començar. Serà el proper 18 d’octubre a l’Hivernacle del Poble Espanyol, on compartiran escenari amb poc menys que Emir Kusturica i la seva The No Smoking Orchestra.