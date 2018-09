Obres de Mozart, Shostakovich i Dvorak per a trio de cordes i piano



Artem trio, format al Conservatori de Rotterdam, es distingeixen per la seva apassionada, energètica i expressiva interpretació. Guardonat amb el Primer Premi al Concurs Internacional de Música de Cambra de Montserrat, el trio ha tocat en diferents auditoris dels Països Baixos, França i Espanya, com també en festivals de renom. En aquesta ocasió interpretaran obres de Mozart, Shostakovich i Dvorak.



Eva Ximena Traa · violí, Violeta González · violoncel, Maria López · piano



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 8 d’octubre, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/4HBi7Y (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada