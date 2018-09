Ens veiem a Barcelona, Auditori Sant Marti (Plaça d'Angeleta Ferrer, 2), Diumenge 7 d'octubre de 2018 a les 18h30.



Entrada gratuïta - Informació & Reserva : www.alexandreprevert.com



PRÉVERT, PIANO I POESIA és un Stand-up Clàssic «monòleg» creat i interpretat en diferents idiomes segons els llocs per el jove pianista de concert de 21 anys, Alexandre PRÉVERT. Aquest Stand-up Clàssic és una invitació per fer un viatge musical i poètic al llarg del temps i la història, centrant-se en grans compositors de música clàssica i grans poetes, de manera senzilla accessible per a tots els públics.



La Temporada 3 d'aquest Stand-up Clàssic, titulada ‘Estàs a punt per canviar de vida?’, es dóna d'agost a desembre de 2018 a Europa, així com a Amèrica del Nord.



La Temporada 3 presenta a Catalunya:

- els Compositors: F. SCHUBERT, R. WAGNER, L. V. BEETHOVEN, J. S. BACH, N. PAGANINI, F. LISZT

- els Poetes: V. BALAGUER, J. MARAGALL, A. MESTRES, J. VERDAGUER, J. ALCOVER



