Amb molt poc temps, Doctor Prats han posat de cap per avall la música de fusió del nostre país. Ho han fet afegint als ja clàssics ingredients del pop, el rock, la cúmbia i l'ska nous elements com l'electroswing i el dubstep. Amb aquest còctel explosiu, els terrassencs miren de cara al futur del mestissatge i el saben traslladar a un potentíssim directe que no deixa ningú indiferent.



Arriben a l’Stroika per fer presentación del seu nou disc Venim de LLuny (2.018) un disc on els terrassencs han investigat més a fons en l'electrònica, amb l'assessorament del productor Manel Bach, i el context polític i social català actual ha influenciat en les seves lletres. El disc ha estat enregistrat als estudis barcelonins Medusa Studio i la mescla l'han deixat a mans de David Rosell (Dept., Brams). Al disc hi col·laboren el guitarrista Pau Figueres, el percussionista Joan Palà (Txarango) i Skarra Mucci.



Guanyadores del Premi Sons de la Mediterrània 2015 (Grup Enderrock), de quatre categories de PREMIS ENDERROCK, tres per votació popular (millor grup revelació, millor disc de folk per Descalces (Coopula Records) i millor cançó de folk per “Viu”) i un de la crítica al millor disc revelació atorgat del seu disc de debut, Descalces.



Aterran a l’Stroika amb un nou disc sobre el braç, DESGLAÇ (Coopula Records 2.018), un disc amb 12 temes que busca potenciar la lluita i la presència de la dona a gran escala i explicitar el poder d’una col·lectivitat. Des d’un punt de vista més macro, conviden a l’inici d’una revolució col·lectiva des de les individualitats particulars. Desglaç (Coopula, 2018) és una oda a la col·lectivitat, és coincidir en l’acte d’empoderament i en l’experiència del fet d’alliberar-se.