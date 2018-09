The Skatalites són els creadors de l'ska, fusió de calypso, jazz, música afro-cubana, i rhythm & blues. Considerats pares de la música jamaicana moderna, la banda va començar a gravar en 1964, convertint-se en un enorme arbre musical amb moltes branques estilístiques, incloent amants de rock, dub, dancehall / ragga, ska-punk i altres. Grups molt populars, com The Police, The Clash, The Specials, The English Beat, Sublim i No Doubt, tenen les seves arrels fermament plantades a la música de The Skatalites.



FELIU VENTURA AMB XERRAMEQU I ELS ABORÍGENS

L’autor xativí i cantant de cançons Feliu Ventura s’acomboià el passat 2015 amb el combo català de reggae d’autor Xerramequ i els Aborígens per parir el seu propi homenatge musical a Ovidi Montllor, coincidint amb els aleshores 20 anys de vacances de l’artista alcoià. El resultat fou l’espectacle ‘Faré Vacances: una visita a Ovidi Montllor’, amb el qual els artistes han actuat arreu dels Països Catalans amb un repertori basat en clàssics d’Ovidi Montllor i cançons de Feliu Ventura... per jamaicanes i a ritme de rocksteady, reggae i ska. D’aquella aventura en pariren el 2017 un EP en vinil de 10” i 4 cançons, amb mescles i dubs del gurú de l’escena jamaicana Victor Rice i aquest setembre de 2018 ha vist la llum finalment el disc complet. Sota el títol de “Sessions ferotges” els artistes despatxen 15 noves perles entre adaptacions per jamaicanes de clàssics de l’Ovidi i el propi Ventura, a més de cançons creades per a l’ocasió com “Arrapar o acaronar”, “La Muixeranga” o l’homenatge a Guillem Agulló “El darrer somriure”.