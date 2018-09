Arrels americanes, amor hillbilly, deserts de Nou Mèxic i les fronteres de la pell



Rock, surf, soul i rockabilly amanits amb una mica de xili. Picant, aromàtica i rabiosa, intensa i enlluernadora, trepidant i captivadora, així és la música que han cuinat els Flamingo Tours a Lucha libre, el seu segon àlbum, amb el qual han decidit fer un viatge cap a la frontera mexicana en companyia d’enmascarados, calaveres, muertitos, tequila, sal i una mica de llimona. Aquesta travessia plena d’aventures sonores els ha portat a organitzar una festa en què Chavela Vargas, Flaco Jiménez i Los Lobos s’haurien sentit acompanyats i com a casa, una festa que fa un recorregut per tots aquells ritmes que triomfaven a les emissores de ràdio dels Estats Units durant la dècada dels 50, músiques que van quedar arrabassades davant l’arribada del pop. El concert es realitzarà al Pati interior d’illa del Centre Cívic Urgell. *Barcelona Districte Cultural



Myriam Swanson · veu, Lere Mases · contrabaix, Jordi Mena · guitarra, Riki Frouchtman · guitarra / lap steel, Jorge Rebenaque · piano / hammond, Salva Suau · bateria



Reserves



Entrada lliure, no cal reserva prèvia.