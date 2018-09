El Fesporrat naix l’any 2015 després del canvi de govern a Altea i gràcies a la regidoria de Joventut, qui s’ha encarregat any rere any de l’organització del festival. La primera edició d’aquest festival es trobava emmarcada dins del Mercat tradicional que es celebrava a Altea i que portava per nom ‘El Porrat’, d’on...

El Fesporrat naix l’any 2015 després del canvi de govern a Altea i gràcies a la regidoria de Joventut, qui s’ha encarregat any rere any de l’organització del festival.



La primera edició d’aquest festival es trobava emmarcada dins del Mercat tradicional que es celebrava a Altea i que portava per nom ‘El Porrat’, d’on agafa el nom el festival.



En la segona edició (2016) el festival creix i s’independitza del mercat, organitzant-se per separat però mantenint la data en que va nàixer, el dissabte següent a les festes patronals. És a dir, l’últim dissabte de setembre o el primer dissabte d’octubre.



Ja en el 2017 es consolida amb un gran cartell, format per diferents grups i estils musicals i en el que se li donava l’opció a grups novells així com s’apostava també per dos grups de renom.



El 2018 continua la seua aventura portant com a cap de cartell a un del gran de la nostra música, Xavi Sarrià, a més d’altres grups de renom del País Valencià i Catalunya.