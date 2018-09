Benvingudes a la primera edició de 'Spray 4 Skate'!

Una diada dedicada a la cultura urbana en la que una vegada més, Interactu-Art crida a la vila a sortir al carrer, aquesta vegada sota el marc de les Festes Majors.



El primer dissabte de Festa Major, podrem llevar-nos amb una sessió d'art urbà protagonitzada pel 'Team' d'Interactu-Art amb la pintada que es farà al Skatepark de Molins, juntament amb un taller de graffiti que es realitzarà allà mateix.



Per la tarda, comptarem amb un Campionat d'skateboard gestionat per Spot 10 SkateShop, les inscripcions seran de 15 a 16h i posteriorment es procedirà al campionat que estarà premiat amb més de 500€.



Finalment, per tancar la jornada, a partir de les 20h tindrem un seguit de concerts gratuïts i punxadiscos en els quals podrem gaudir de grups locals i forasters:



· 20:00 - Triple Esencia

· 21:00 - Statu Quoniam

· 22:00 - Circuspad

· 23:00 - Homes Llúdriga amb Sophie Glesius (Henriette MUSIC) i Nereyda Tfc.

· 00:00 - Senyor Oca, que el 12 de Setembre estrena nou àlbum.

· 1:00 - Dj Gale Ote

· 1:45 - Lil Nyah - Dub Conqueror Sound



Comptarem amb una barra amb beguda, entrepans calents, opció vegana... a preus populars gràcies a la col•laboració d' Assemblea de Joves de Molins.



Us esperem dissabte 22 de Setembre al Skatepark de Molins a totes! (Carrer de la Raseta amb Carrer del Pont de les Quinze Arcades)