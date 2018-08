Reina Roja és una banda originària de València, autogestionada i independent de flamenc-pop contemporani. Les seves cançons no es lliguen a un estil concret, però si a un missatge humanista que ells mateixos defineixen com a “imprescindible”. La banda està liderada per María Briones a la veu i el productor i percussionista Rafa Villalba....

Reina Roja és una banda originària de València, autogestionada i independent de flamenc-pop contemporani. Les seves cançons no es lliguen a un estil concret, però si a un missatge humanista que ells mateixos defineixen com a “imprescindible”. La banda està liderada per María Briones a la veu i el productor i percussionista Rafa Villalba. Els acompanya, a la guitarra flamenca, Manuel Reyes. S’ha dit d’ells que són “una revolució sonora que barreja ritmes que vénen de tot arreu, transgredint fronteres i etiquetes, tallant els caps que no entenen que la passió i la creació són les úniques melodies que posen rumb directe a les emocions més pures”. Reina Roja combina el flamenc, la cobla i qualsevol música del món que els captivi sense oblidar les seves arrels mediterrànies. La seva proposta és personal, elegant i explosiva.