Acompanyat per la pianista María Poyatos, Frans Cuspinera presenta el seu primer disc 'Garoina' (Picap), a la Gastronoteca.cat de Vila-seca (Tarragona, Cataluña). Un concert íntim en format duet on es podran escoltar els temes del disc i algunes versions d'una manera molt especial.



'Garoina' e?s el primer disc del cantautor garriguenc Frans Cuspinera, amb el qual ha guanyat el Premi Carles Sabater a la millor canc?o? en catala? de l’any. Igualment, el vídeo 'Jo so?c d’un paisatge', amb més de 50000 reproduccions a Youtube i guardonat en 3 festivals, ha estat el 60è clip més vist de 2017 en llengua catalana: https://www.youtube.com/watch?v=Nn1bbxEH_zQ



Frans Cuspinera ha sigut un dels cantants que ha homenatjat al mestre Josep Bastons en el disc ‘L’Home de la Guitarra. Tribut a Josep Bastons’ (Picap), cantant la seva famosa havanera ‘Mariner de Terra endins’. Disc que va sortir amb el Diari ARA



'Garoina', que ja ha sonat a sales com Luz de Gas, l'Oncle Jack, el Harlem o el Tradicionàrius (CAT); i a Festivals com el Barnasants, el Culturefest o el Cicle Al Pati de Tona, e?s un tribut a l'Empordà, a les nostres costes, a les cases humils i fortes que aguanten l’embat del fred humit a l’hivern, a les barquetes que sostenen atrafegats pescadors que sempre tenen a punt algun comentari savi sobre qualsevol dels temes que els treguis en conversa.



Pero? tambe? parla de nosaltres i de les nostres relacions, sempre sotmeses a les presses i als silencis que de vegades fan mal, de vegades ens salven de la dolorosa veritat.



Des dels primers instants del concert, els espectadors so?n convidats a emprendre un viatge, emocional i fi?sic, paisatgi?stic i sonor, per diversos estils musicals que es barregen d’una manera interessant i original, combinant la mu?sica d’autor, el folk, el fado, la mu?sica mediterra?nia i l’anomenada ‘world music’, a trave?s d’una veu que, amb delicadesa i definicio?, dibuixa interessants matisos e?tnics, a?rabs i flamencs.



Una veu que sempre resulta ca?lida, dolc?a, punyent.