És pianista i matemàtica especialitzada en música contemporània. Actualment resideix a Londres on estudia un màster amb Andrew Zolinsky al Royal College of Music, després d’haver-se graduat dels seus estudis a l’ESMUC i a la Universitat Politècnica de Catalunya amb diverses matrícules.



Repertori: Messiaen, Escaich, Dutilleux, Djarmarov i Crumb



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 10 de setembre, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/MrGbU3 (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada