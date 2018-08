Mostra de música per a piano dels s. XX i XIX



Bernat Català és una de les joves promeses del piano clàssic al nostre país. Nascut el 1993 a Molins de Rei, s’ha format com a pianista al Conservatori Municipal de Música de Barcelona (CMMB), a l’Escola Superior de Música de Catalunya, a la Guildhall School of Music and Drama i a la Royal Academy of Music de Londres. Entre els seus professors més destacats figuren Maria Jesús Crespo, Denis Lossev, Peter Bithell i Diana Ketler. Ha estat premiat en nombroses ocasions en concursos, tant nacionals com internacionals, en els quals ha obtingut un total de dotze primers premis. Ha actuat com a solista en sales de concerts i cicles de música de gran prestigi de Catalunya, Espanya, França, Anglaterra, Holanda, Itàlia i Rússia. Du a terme una intensa activitat compositiva, manifestada en l’estrena de diverses obres per a piano, una cantata per a coral infantil, cançons per a grups de música pop i músiques per a aplicacions i videojocs. Actualment viu i treballa a Londres, on combina l’ensenyament amb la composició i la vida d’intèrpret.



Repertori: Palà, Marino, Adés, Català, Brotons, Boliart, Soler i Marqués



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 10 de setembre reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/MrGbU3 (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada