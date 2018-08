Mostra de música per a piano dels s. XX i XXI



Ha ofert concerts a l’Auditori de Saragossa, la Fundació Juan March de Madrid, al Palau de la Música i l’Auditori de Barcelona. Ha estat guardonat amb el primer premi Xavier Montsalvatge de Girona, primer premi Valentino Bucchi de Roma i tres premis especials en el Concurs d’Orleans, entre d’altres.



Repertori: Mocanu, Murail, Guix, Samsaminia, Sardà i Lorusso



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 10 de setembre reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/MrGbU3 (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada