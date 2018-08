Acompanyat per la pianista María Poyatos, Frans Cuspinera presenta el seu primer disc 'Garoina' (Picap), a La Petanca de Cerdanyola del vallès. Un concert íntim en format duet on es podran escoltar els temes del disc i algunes versions d'una manera molt especial. 'Garoina' e?s el primer disc del cantautor garriguenc Frans Cuspiner...

Acompanyat per la pianista María Poyatos, Frans Cuspinera presenta el seu primer disc 'Garoina' (Picap), a La Petanca de Cerdanyola del vallès. Un concert íntim en format duet on es podran escoltar els temes del disc i algunes versions d'una manera molt especial.



'Garoina' e?s el primer disc del cantautor garriguenc Frans Cuspinera, amb el qual ha guanyat el Premi Carles Sabater a la millor canc?o? en catala? de l’any. Igualment, el vídeo 'Jo so?c d’un paisatge', amb més de 50000 reproduccions a Youtube i guardonat en 3 festivals, ha estat el 60è clip més vist de 2017 en llengua catalana: https://www.youtube.com/watch?v=Nn1bbxEH_zQ



Frans Cuspinera ha sigut un dels cantants que ha homenatjat al mestre Josep Bastons en el disc ‘L’Home de la Guitarra. Tribut a Josep Bastons’ (Picap), cantant la seva famosa havanera ‘Mariner de Terra endins’. Disc que va sortir amb el Diari ARA



'Garoina', que ja ha sonat a sales com Luz de Gas, l'Oncle Jack, el Harlem o el Tradicionàrius (CAT); i a Festivals com el Barnasants, el Culturefest o el Cicle Al Pati de Tona, e?s un tribut a l'Empordà, a les nostres costes, a les cases humils i fortes que aguanten l’embat del fred humit a l’hivern, a les barquetes que sostenen atrafegats pescadors que sempre tenen a punt algun comentari savi sobre qualsevol dels temes que els treguis en conversa.



Pero? tambe? parla de nosaltres i de les nostres relacions, sempre sotmeses a les presses i als silencis que de vegades fan mal, de vegades ens salven de la dolorosa veritat.



Des dels primers instants del concert, els espectadors so?n convidats a emprendre un viatge, emocional i fi?sic, paisatgi?stic i sonor, per diversos estils musicals que es barregen d’una manera interessant i original, combinant la mu?sica d’autor, el folk, el fado, la mu?sica mediterra?nia i l’anomenada ‘world music’, a trave?s d’una veu que, amb delicadesa i definicio?, dibuixa interessants matisos e?tnics, a?rabs i flamencs.



Una veu que sempre resulta ca?lida, dolc?a, punyent.