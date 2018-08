Festes Llibertàries de Vallcarca 2018 Del dimarts 4 al dissabte 8 de setembre A la plaça Uri Caballero (C/ Farigola amb C/ Argentera) DIMARTS 4 21 H Cinema a la fresca 'Sufragistes' 23 H Fi DIMECRES 5 a la plaça Farigola (C/ Calendau amb C/ Farigola) 19 H Fòrum Indigestió...

Festes Llibertàries de Vallcarca 2018



Del dimarts 4 al dissabte 8 de setembre

A la plaça Uri Caballero (C/ Farigola amb C/ Argentera)



DIMARTS 4

21 H Cinema a la fresca 'Sufragistes'

23 H Fi



DIMECRES 5 a la plaça Farigola (C/ Calendau amb C/ Farigola)

19 H Fòrum Indigestió

23 H Fi



DIJOUS 6

19 H Guerra d'Aigua

20 H Pregó amb Agnès Busquets & Roger de Gràcia

21 H PD’s Salseres (Salsa)

23 H DJ Hayati (Electrocumbia Feminista)

01 H Fi



DIVENDRES 7

18 H II Cursa Popular de Relleus - Apunta el teu equip! vkklliure@tutanota.com

20 H Gimcana

22 H Concerts & PD's

Royal Mellon Orchestra (Calypso)

Caja de Ordenación Número 4 (Rock Roto)

Ïuanna PD (Dancehall)

Mikonia (Techno)

03 H Fi



DISSABTE 8

14 H Paella Popular i Vegana

18 H Activitats Infantils

19 H Galifardeu Atòmic (Folk)

20 H Roger Peláez (Farà El Que Li Roti)

21 H Diables Autònoms de KNY (Correfoc)

22 H Concerts & PD's

Karaoke

Subversions (Versions Punk)

Malamara (Rap Combatiu)

Recordando Cultura (Hip Hop Chile / Toulouse)

PD De La Casa (Ballaruques)

PD Divina (Only Temazos)

3 H Fi



*Cada nit hi haurà menjar vegà a preus populars.

*Diumenge 9 hi haurà la tradicional Paella Unitària, Campionat de Petanca i Baixada de Carretons, Atentes!



A les Festes Llibertàries de Vallcarca apliquem un protocol contra agressions sexistes. Construïm entre totes espais lliures de sexisme!



Organitzen Assemblea Llibertària Heura Negra de Vallcarca, Assemblea Vallcarca, Comitè de Defensa de les llibertats i el referèndum a Vallcarca, Comissió d'Habitatge de Vallcarca, Espai Comunitari La Fusteria & veïnes & friends!