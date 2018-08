Un dels cantautors més reconeguts del País Valencià arriba a Bordils per presantar-nos el seu darrer treball: Ciutat a cau d'orella (Bureo, 2018). Una vegada més, Pau Alabajos ha decidit emmirallar-se en l'obra de Vicent Andrés Estellés que tant l'ha inspirat, per regalar-nos un treball preciós basat en la musicació d'alguns dels poemes mé...

Un dels cantautors més reconeguts del País Valencià arriba a Bordils per presantar-nos el seu darrer treball: Ciutat a cau d'orella (Bureo, 2018). Una vegada més, Pau Alabajos ha decidit emmirallar-se en l'obra de Vicent Andrés Estellés que tant l'ha inspirat, per regalar-nos un treball preciós basat en la musicació d'alguns dels poemes més significatius del gran poeta de Burjassot.



Els concerts començaran a les 21.00 h, l'entrada serà gratuïta i hi haurà servei de bar.