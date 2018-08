Després de cinc anys sent la guitarra i una de les veus de Txarango, Marcel Lázara va decidir canviar de vida. Va deixar els escenaris i va iniciar, juntament amb Júlia Arrey, un viatge en bicicleta de dos anys pel Brasil. D'aquella experiència en naixia la passada primavera un nou projecte musical i un primer disc -Pedalant endins (Halley Reco...

Després de cinc anys sent la guitarra i una de les veus de Txarango, Marcel Lázara va decidir canviar de vida. Va deixar els escenaris i va iniciar, juntament amb Júlia Arrey, un viatge en bicicleta de dos anys pel Brasil. D'aquella experiència en naixia la passada primavera un nou projecte musical i un primer disc -Pedalant endins (Halley Records, 2018)- que ha esdevingut una de les grans sensacions de la temporada. El dia 30 d'agost els tindrem a Bordils per presentar-nos un espectacle íntim i carregat d'emocions que ens explica amb cançons la seva apassionant aventura.



Els concerts començaran a les 21.00 h, l'entrada serà gratuïta i hi haurà servei de bar.