Aquest dissabte el #Ressona continúa amb #LosManises, un projecte musical d'aquestos que no et deixen indiferent, on l'experimentació i l'experiència formen un combo al que hem de prestar molta atenció. Elsil·licitans tenen entre mans un dels projectes més innovadors de la 'terreta' i que de segur donarà molt del que parlar. Amb una ...

projectes més innovadors de la 'terreta' i que de segur donarà molt del que parlar. Amb una guitarra i un baix, sons pregravats i loops realitzen una espècie de mantra tribal, enganxós, en què uneixen diversió, ritme i reminiscències oscil·lants entre el punk, el noise i els sons tropicals i africans que ells mateixos denominen "Congo-Core". Actitut i energia per a una jornada festiva a les roques del #TeatreRomà de #Sagunt. El dissabte tots a ballar!