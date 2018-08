Ubicat des de sempre darrera la bateria d'Els Pets, a Joan Reig no tothom li coneix, encara, la seva faceta de cantant. El de Constantí, però, ja fa uns anys que combina la seva trajectòria amb la històrica banda liderada per Lluís Gavaldà amb una trajectòria personal que va començar encapçalant Refugi, un projecte per reivindicar la Nova ...

Ubicat des de sempre darrera la bateria d'Els Pets, a Joan Reig no tothom li coneix, encara, la seva faceta de cantant. El de Constantí, però, ja fa uns anys que combina la seva trajectòria amb la històrica banda liderada per Lluís Gavaldà amb una trajectòria personal que va començar encapçalant Refugi, un projecte per reivindicar la Nova Cançó. Ara Reig ens mostra la seva faceta més íntima amb un nou disc publicat la passada primavera i una gira en solitari que el durà a inaugurar la segona edició dels Concerts de Tornada de Bordils el dijous 23 d'agost en format trio.



Els concerts començaran a les 21.00 h, l'entrada serà gratuïta i hi haurà servei de bar.