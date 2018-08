Festes Llibertàries de Gràcia 2018

Del 17 al 19 d'agost a la plaça John Lennon.



Dissabte 18

14.00 h DINAR POPULAR (Vegà) & XERRADA DE L'OFICINA D'HABITATGE DE GRÀCIA

19.45 h ARA NESCIO NEPT1 (Trap)

21.00 h ALAVEDRA (Reguetón Punk)

22.15 h WAPISIMO (Rock Roto)

23.30 h ETIQUETA NEGRA (Trap Nihilista)

00.45 h SUITE TARANTULA (Deep / Experimental)

02.30 h HEIDI GAGAC (Bailoteo)

03.30 h FI



Tots els dies hi haurà menjar 100% vegà i a preus populars.



Els beneficis es destinaran íntegrament al suport a iniciatives, causes i projectes d'inspiració llibertària.



A les Festes Majors Llibertàries de Gràcia apliquem el Protocol Contra Agressions Sexistes i tindrem un Punt Lila. Per unes festes feministes, cap agressió sense resposta! #NomésSíÉsSí



Hi haurà espai per editorials, col·lectius i projectes de barri cada dia de 19.00 h a 21.00 h.



https://festesllibertariesdegracia.noblogs.org

twitter.com/fesllibertaries

#FMLlibertàriesGràcia