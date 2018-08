Concert de Xavi Sarrià, Els Catarres i Green Valley organitzat per l’Ajuntament de Xàtiva dins de les festes de la Fira d’Agost de la ciutat de La Costera. Si l’any passat van ser Txarango, Aspencat en el recordat concert de comiat i les xiques de Tremenda Jauría amb el seu reggaeton insurgent les encarregades de fer ballar al personal, en...

Concert de Xavi Sarrià, Els Catarres i Green Valley organitzat per l’Ajuntament de Xàtiva dins de les festes de la Fira d’Agost de la ciutat de La Costera. Si l’any passat van ser Txarango, Aspencat en el recordat concert de comiat i les xiques de Tremenda Jauría amb el seu reggaeton insurgent les encarregades de fer ballar al personal, enguany Xàvia Sarrià l’ànima del grup Obrint Pas, l’alegria i el positivisme que transmeten Els Catarres i els missatges de pau i consciència crítica des del reggae dels Green Valley, faran de la nit del 17 d’agost un punt de trobada per tots els que vulguen assistir a una nit per recordar.