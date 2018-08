Festes Llibertàries de Gràcia 2018

Del 17 al 19 d'agost a la plaça John Lennon.



Divendres 17

20.00 h PREGÓ (Leti i Dèlia de Meconio)

21.00 h MECONIO (Grrrl Power)

22.15 h DIABLES AUTÒNOMS DE KNY (Correfoc)

23.15 h ESTRUÇ (Post Punk)

00.30 h STA! (Dub)

01.45 h DYSKRACIA (Techno)

03.30 h FI



Tots els dies hi haurà menjar 100% vegà i a preus populars.



Els beneficis es destinaran íntegrament al suport a iniciatives, causes i projectes d'inspiració llibertària.



A les Festes Majors Llibertàries de Gràcia apliquem el Protocol Contra Agressions Sexistes i tindrem un Punt Lila. Per unes festes feministes, cap agressió sense resposta! #NomésSíÉsSí



Hi haurà espai per editorials, col·lectius i projectes de barri cada dia de 19.00 h a 21.00 h.



https://festesllibertariesdegracia.noblogs.org

twitter.com/fesllibertaries

#FMLlibertàriesGràcia