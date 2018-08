Land of Coconuts és un sextet que navega entre el pop optimista i el rock contundent amb coloracions power pop. Pujats a l'onada indie, el seu so es caracteritza per les bases heterogènies i contundents i les melodies lliures, somiadores o rebels, segons el cas. El grup edita el seu primer LP l’any 2015, titulat Mondays' Tales, i...

Land of Coconuts és un sextet que navega entre el pop optimista i el rock contundent amb coloracions power pop. Pujats a l'onada indie, el seu so es caracteritza per les bases heterogènies i contundents i les melodies lliures, somiadores o rebels, segons el cas.



El grup edita el seu primer LP l’any 2015, titulat Mondays' Tales, i el 2018 publiquen el seu segon àlbum Playtime. En aquest la banda aprofundeix en el seu so portant-lo a un terreny més electrònic, però sense perdre el gust per la melodia principal de la veu i la contundència de les seves guitarres, potenciant alhora el seu costat més garatge.