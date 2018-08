Els Homes Llúdriga trepitgem per primera vegada el Pallars Sobirà per acudir al festival d'actuacions musicals 'Maitant Fest', el dijous dia 9 d'agost a les 20h al Càmping Riberies de Llavorsí. Ens fa especial il·lusió conèixer les aigües del riu Noguera Pallaresa, per on descendrem plàcidament entre els vostres caiacs i bots. No falteu al...

NOTA IMPORTANT: Serà el nostre únic concert de tot l'agost, per això hem escollit un lloc a l'alçada com és el pirineu occidental català.