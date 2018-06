Ha format part de Very Pomelo, ha acompanyat la gira de retorn als escenaris de Sopa de Cabra a la guitarra i ha col·laborat amb artistes com Sanjosex o Maika Makovski. Amb Polinèsies (Bankrobber, 2017) s’atreveix per primer cop amb la balada, completant tot un àlbum de cançons calmades i independents, de la mateixa manera que les illes que c...