Música coral del s. XX



El Cor femení Voxalba es va formar l’any 1989 com a activitat paral·lela dels estudis musicals de l’Escola de Música “La Guineu” de Barcelona. Des dels seus inicis va ser dirigit per prestigiosos directors com Lluís Vilamajó ( fundador), Xavier Sans, Xavier Puig i des de l’any 2000 Elisenda Carrasco.



Ha estat sempre de petit format, cambrístic, donant molta importància a la veu i al seu color, així com a les textures que se’n formen. Treballa sobretot repertoris del segle XX i XXI, de tradicions i estils molt diversos. Combina la difusió del patrimoni musical amb l’enriquiment permanent mitjançant col·laboracions amb d’altres formacions i professionals del cant coral. Això li ha permès conèixer altres maneres d’entendre i interpretar la música, enriquir el seu repertori i la seva sonoritat i, al mateix temps, oferir la seva música a nous públics.



Interpretaran el su programa Reflex amb obres com Salve Regina, The Joiku, Virita Criosahe entre d’altres



Elisenda Carrasco i Ribot · Direcció, Josep Surinyac · piano



