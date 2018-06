Els Minot Heritage Singers ens oferiran el seu únic concert a Barcelona, el proper diumenge 17 de juny a les 21h, a l'església de Sant Ramon de Penyafort, Rambla de Catalunya, 115, Metro Diagonal). L'entrada és lliure.



Aquest cor va néixer l'octubre del 1974 a l'estat nord-americà de Dakota, com el somni de cinc homes que tenien com a objectiu promoure la música coral de qualitat entre la seva comunitat.

Després dels anys, aquesta formació de quaranta veus masculines s'ha convertit en tota una institució.



Sota la direcció de David Jensen, com a director principal i amb Mike Jensen, Ken Bowles i Jared Olson com a directors adjunts, els Heritage Singers sedueixen els seus públics en els exitosos concerts que interpreten tant en els Estats Units, com en les seves gires per Noruega, Àustria , Alemanya, Irlanda, Escòcia i recentment, Itàlia.



El cor actual interpreta obres corals amb èmfasi en música local, així com temes espirituals, folk, música sacra, i fins i tot música contemporània.