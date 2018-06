[CERCATASQUES I CONCERT JOVE] Ja són aquí les Festes Majors Alternatives de Cassoles! Per tercer any consecutiu, us presentem el Cercatasques i Concert Jove' 18! 19:00h. Compra de tiquets del Cercatasques a Pl. Molina. El preu total son 6 euros i entren 4 cerveses i un ginet/pomada. Aquest any, a les d...

[CERCATASQUES I CONCERT JOVE]



Ja són aquí les Festes Majors Alternatives de Cassoles!

Per tercer any consecutiu, us presentem el Cercatasques i Concert Jove' 18!



19:00h. Compra de tiquets del Cercatasques a Pl. Molina. El preu total son 6 euros i entren 4 cerveses i un ginet/pomada.

Aquest any, a les diferents parades ens acompanyen els caus Wé Ziza, La Bonanova i Pacs i els col·lectius La Tecla i Menorca Antifeixista!



19:30h. Comencem el Cercatasques a Pl. Molina amb el ritme de la Diabòlica de Gràcia.



21:00h Acabem el Cercatasques a Pl. Frederic Soler on començarà el concert de Sr Larry.



23:00h. Concert d' Homes Llúdriga



12:30h. PDzitas



Hi haurà beguda i biquinis a preus populars!





També, durant el concert hi haurà un protocol anti agressions a través d'un punt lila organitzat per l'Assemblea Feminista de Cassoles; La Pira Feminista. En breus, penjarem més informació del protocol.

Volem un barri lliure d'agressions masclistes, xenòfobes i LGTBI fòbiques!





Perquè el barri és viu si el jovent s'organitza i participa de les Festes Majors! Per unes festes fetes pel i per al jovent! Fem vibrar el barri!





No hi podeu faltar!



LA CASSOLADA '18