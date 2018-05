Jazz i música llatinoamericana



Becerrito proposa un viatge sense populismes per la música popular llatinoamericana, de l’ànima en carn viva dels bolerazos cubans i els danzones de Chavela al bàlsam dels valsos peruans i la fauna musical veneçolana, tot des de la llibertat i l’esperit lúdic que dona una actitud jazzera.



Daniel Álvarez · veu, Juan Pablo Balcázar · contrabaix i Jaume Llombart · guitarra



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 11 de juny a les 9 h:

podeu recollir la vostra entrada presencialment

fer la reserva on-lineal següent enllaç: https://goo.gl/fXwZ7E

o per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.