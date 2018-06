El cantautor valencià Miguel Àngel Landete compleix totes les facetes atribuïbles a aquest format. És desvergonyit, crític i també sap ser romàntic. No té pèls a la llengua per a explicar allò que no li agrada i troba l’expressió perfecta per a explicar la intensitat de l’amor. Amb les seves melodies, que beuen del country i del folk...