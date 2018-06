SLAM DUNK CASSOLES



Dins del marc de les Festes Majors Alternatives de Cassoles, farem la primera jornada de Sound System al barri! Envoltats de gespa i arbres, dins dels Jardins de la Tamarita, gaudirem d'una jornada de música i activitats per a totes les edats de 12 a 21h!



Tenim l' honor de comptar amb una gran varietat de selectores de diversos estils musicals que no ens deixaran indiferents!



EL TIMBE---> Afromusic and Tropical music

MUSICAL SISTERS---> Soul, Funk, Boogaloo, Ska, Rocksteady

REBELMADIAQ---> Rub-a-Dub, dancehall, digital, foundation a més de sonoritzar l'esdeveniment

GALACTICAL PLACIDIANS---> rub-a-dub, dancehall, roots

ITAL SKOL LS JOLOF WARRIOR---> rub-a-dub, dancehall, foundation



A més a més, hi haurà TORNEIG DE VOLEI! Per inscriure-us envieu un correu electrònic a l'adreça ac.soungervasi@gmail.com posant a l'assumpte "torneig de volei" amb: nom de l'equip, nom i cognom participants i un correu electrònic de contacte!! RECORDEU: MÀXIM 16 EQUIPS!!



Hi haurà vermut, dinar i begudes a preus populars!!!



Vegeu el cartell i seguiu les publicacions per més detalls!!



Visca les Festes Majors Alternatives de Cassoles!