- 20:00h: Taki Sounds

- 21:00h: Strombers

- 22:15h: Che Sudaka

- 23:45h: DJ Caspa - Barcelona & PD Antifaç de Gala

(fins la 1:00h)



Tenim molts motius per celebrar el tercer aniversari des que vam entrar a l'Ajuntament de Barcelona. Hem aconseguit moltes victòries, petites i grans, que estan fent de Barcelona una ciutat valenta, referent al món en la lluita contra els lobbies especuladors, en la defensa del dret a l'habitatge, en construir una ciutat més saludable, en recuperar espai públic, en avançar en la justícia social, en potenciar una nova economia social i cooperativa, en una veritable radicalització democràtica...



Tenim molts motius per celebrar aquests 3 anys, però també per seguir lluitant i batallant per allò que més ens importa. Per això, els i les Joves BComú organitzem aquest concert, perquè si no podem ballar no és la nostra revolució! ????